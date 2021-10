Colisão entre carro e autocarro mata idoso em Vila Nova de Paiva  

José Ricardo Ferreira Hoje às 12:33 Facebook

Um homem, de 82 anos, morreu este sábado de manhã, num acidente rodoviário na Estrada Nacional 239 em Viduinho, no concelho de Vila Nova de Paiva.

Segundo informações dos bombeiros locais e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, tratou-se de uma colisão entre um carro e um miniautocarro da Câmara de Moimenta da Beira, que transportava uma equipa de futebol. A vítima mortal era o condutor do automóvel, um idoso, de 82 anos. O alerta foi dado às 9.24 horas.

"O ligeiro bateu no autocarro que transportada 14 jovens e seis adultos mas que não sofreram qualquer ferimento. O autocarro foi mudado e depois a equipa seguiu para o jogo", revelou a fonte do CDOS de Viseu.

Ao que o JN conseguiu apurar, no miniautocarro seguia a equipa de juvenis do Clube Desportivo de Leomil que ia jogar no concelho vizinho de Vila Nova de Paiva.

Do acidente há ainda a registar um ferido, o condutor do autocarro da Câmara que depois de "tudo o que aconteceu se sentiu mal". Para o local foram mobilizados os bombeiros de Vila Nova de Paiva, o INEM e a GNR, num total de 16 operacionais com seis viaturas.