Acidente entre camião e carro faz um morto e dois feridos

Uma colisão entre um pesado e um ligeiro causou um morto e dois feridos, esta sexta-feira de manhã, em Vila Nova de Paiva, Viseu. Sinistro ocorreu numa curva com pouca visibilidade.

O acidente ocorreu cerca das 8.30 horas na localidade de Póvoa de Touro, em Vila Nova de Paiva, Viseu. Inicialmente, e segundo informação do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viseu, havia três feridos graves a registar.

No entanto, apurou o JN, um dos sinistrados não resistiu aos ferimentos. A vítima mortal, de 79 anos, seguia no banco de trás da viatura ligeira, que era conduzida por um jovem de 21 anos, considerado ferido grave. Uma mulher, de 45 anos, que seguia no banco do passageiro à frente sofreu ferimentos considerados ligeiros.

Foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Paiva e da GNR, num total de 16 operacionais e sete viaturas.

Segundo António Dias, relações públicas da GNR de Viseu, o acidente ocorreu "numa curva com pouca visibilidade" da EN562, na rua central, em Póvoa de Touro

Os feridos foram transportados para o hospital de Viseu.