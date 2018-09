Hoje às 17:55 Facebook

Vila Nova de Paiva recebe no próximo domingo a terceira edição do Trail Rota da Truta. Este ano, a organização quer voltar a superar as expetativas através de percursos "ainda mais audazes e estimulantes".

O evento terá três provas competitivas, realizadas em trilhos totalmente renovados: um trail longo com um percurso de cerca de 35 quilómetros, um curto de 22 quilómetros, um mini-trail de 12 quilómetros e uma caminhada de nove.

