Menino de dois anos sobrevive a queda de seis metros de altura em Vila Nova de Paiva  

José Ricardo Ferreira Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma criança de dois anos, que caiu de um segundo andar de um prédio em Vila Nova de Paiva, encontra-se internada na pediatria do Hospital de Viseu. O acidente ocorreu por volta das 13 horas de sábado.

O rapaz, que caiu da varanda, de um segundo andar, está estável, apurou o JN. A queda foi de aproximadamente seis metros de altura, revelou o comandante dos Bombeiros de Vila Nova de Paiva.

"A criança caiu no passeio. Quando chegámos ao local havia muita gente à volta dela. O menino estava no colo de um civil. Estava consciente. Nós fizemos a estabilização e chamámos a VMER", explicou Pedro Rochinha, acrescentando que o rapaz tinha algumas escoriações e um hematoma na cabeça, alguns hematomas na barriga, mas não aparentava ter qualquer membro partido. "Apesar da queda de seis metros, não teve tantos problemas como se previa", salientou o operacional.

A criança faz parte de uma família numerosa, composta por um casal e sete filhos. Ao que apurámos o agregado familiar não é natural de Vila Nova de Paiva. ​​​​​​

Para o local do acidente foram mobilizados quatro operacionais com dois veículos dos bombeiros e do INEM.