Vila Nova de Paiva quer ter "o maior centro produtor" de energias renováveis

Vila Nova de Paiva, em Viseu, quer ser a capital da energia fotovoltaica. A Câmara está a negociar com empresas do setor energético e anseia ter o maior centro de produção do país.

A garantia foi deixada pelo presidente da autarquia, José Morgado. O autarca frisa que já estão a ser elaborados estudos para os novos projetos em causa.

"Se a coisa correr com naturalidade - os estudos estão a ocorrer e os contratos vão ser celebrados -, Vila Nova de Paiva pode ser o maior centro produtor de energia renovável, não só no eólico, onde já somos fortes, mas também em sistemas híbridos, aproveitando as infraestruturas da rede aérea e subterrânea, alargando esses parques e construindo ali zonas fotovoltaicas. As empresas estão a lançar-se para o investimento no renovável e também com novos projetos no fotovoltaico", explica.

