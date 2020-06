805 famílias de Viseu apoiadas em 100 dias

Sandra Ferreira Hoje às 19:12 Facebook

A linha municipal de emergência social Viseu Ajuda, criada a 23 de março, por causa da crise económica e social gerada pela pandemia covid-19, prestou auxílio a 805 famílias residente em 23 freguesias do concelho .

Ao longo dos últimos 100 dias foram registadas 1449 ocorrências. "Em boa hora colocámos em marcha este serviço de apoio extraordinário à nossa comunidade, que permitiu uma resposta concertada, rápida e solidária, face às necessidades vividas por muitas famílias e por muitos imigrantes neste período crítico da pandemia COVID-19", realçou o presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, numa sessão em que fez o balanço.

Do total de famílias apoiadas, 33% são de nacionalidade brasileira, num concelho onde residem cerca de três mil brasileiros.

O programa permitiu disponibilizar uma resposta imediata a quem precisou de bens e serviços básicos, urgentes e inadiáveis, nomeadamente refeições, medicamentos, compras de supermercado, entregues ao domicílio. Foram ainda asseguradas reparações domésticas urgentes e agendadas recolha de resíduos ao domicílio de pessoas contagiadas com o novo coronavírus.

Constituída por uma equipa multidisciplinar de 104 pessoas, entre as quais, 43 voluntários, a linha VISEU AJUDA atendeu um total de 2737 chamadas, com vista a dar resposta, em articulação com as juntas de freguesias e a Segurança Social.