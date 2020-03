Hoje às 16:30 Facebook

O Concurso de Vestidos de Chita da Feira de S. Mateus, marcado para 30 de agosto, em Viseu, já tem as inscrições abertas. O anúncio foi feito pela organização do certame franco.

As inscrições podem ser feitas até 29 de junho, através do preenchimento de um formulário disponível no site da feira, que deverá ser entregue para o endereço de e-mail feira@viseumarca.pt ou para as instalações da organizadora Viseu Marca, no Pavilhão Multiusos.

