Acidente de mota faz um morto em Viseu  

Um homem, de 65 anos, morreu esta segunda-feira à tarde na aldeia de Escouras, em Torredeita, no concelho de Viseu, na sequência do despiste de uma mota. O acidente ocorreu por volta das 16.30 horas.

O motociclista despistou-se "por causas desconhecidas" e foi parar a um terreno agrícola. A queda foi de "dois a três metros" de altura, precisou o segundo comandante dos Bombeiros Sapadores de Viseu. "Não sabemos se foi algo que lhe deu ou se só se despistou", acrescentou Rui Nogueira.

O caso está já a ser investigado pelas autoridades.

"Quando as equipas de emergência chegaram o homem estava em paragem cardiorrespiratória. Ainda tentaram fazer todas as manobras possíveis para reverter a situação, mas o médico do INEM acabou por declarar o óbito no local", afirmou Rui Nogueira.

Para o acidente foram mobilizados dez operacionais dos Bombeiros Sapadores de Viseu, INEM e GNR com o apoio de cinco viaturas.