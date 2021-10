Administrativos do covidário de Viseu devolvem subsídio

José Ricardo Ferreira Ontem às 23:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de duas dezenas de administrativos do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) que prestam serviço no atendimento a doentes suspeitos de terem contraído covid-19 foram obrigados a devolver o subsídio extraordinário de risco que receberam o mês passado.

A situação é descrita por estes trabalhadores do hospital como uma "injustiça" porque, tal como médicos e enfermeiros, estes profissionais lidam diretamente com doentes com o novo coronavírus e até são obrigados a usar todos os equipamentos individuais.

Vinte sem apoio