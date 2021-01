Hoje às 17:04 Facebook

A Associação Mover Viseu está a pedir fundos para conseguir adquirir uma nova viatura adaptada, incluindo para pessoas com deficiência.

A instituição já conseguiu receber apoios da Câmara de Viseu, do Instituto Português do Desporto e Juventude e de uma empresa de venda automóvel no valor total de 41.364 euros. Segundo as contas da Mover Viseu, faltam agora 12.380 euros para conseguir comprar a viatura. O custo total é de 53.744 euros.,

