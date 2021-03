Sandra Ferreira Hoje às 20:37, atualizado às 20:46 Facebook

Piorou o estado de saúde de Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu, que há quase três semanas está na Unidade de Cuidados Intensivos do Centro hospitalar Tondela-Viseu , infetado com covid-19.

"Nas últimas horas, registou-se uma evolução desfavorável com agravamento do estado clínico do presidente ", informou esta tarde de domingo o Município de Viseu.

Almeida Henriques está entubado e ventilado mecanicamente desde o passado dia 10 de março, três dias depois de ter sido hospitalizado.