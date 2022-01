Bebé do ano de Viseu nasceu ao início da manhã

José Ricardo Ferreira Hoje às 17:21 Facebook

A pequena Íris é o bebé do ano do Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV). Até início da tarde tinha sido a única criança a nascer no primeiro dia de 2022 naquele hospital.

A menina veio ao mundo às 8.21 horas, com 3,100 quilogramas. Nasceu de parto normal. É o terceiro filho de Marisa Monteiro da Cruz, de 42 anos. A mais velha tem 19 anos e o do meio dois anos e meio.

"Estou bem graças a Deus, estou feliz", confessa a mãe da criança, ao lado do pai babado, de 25 anos.

Natural de Nelas, Marisa ainda passou a meia noite em casa, com a família, mas já com dores. Ao raiar do dia, já não aguentou mais, e teve que ir para a maternidade.

"Senti as contrações durante a noite. Na passagem do ano estava cheia de dores. Todas as gravidezes são diferentes, esta foi complicada no parto, mas graças ao meu companheiro consegui, ele deu-me uma grande força", vinca.

Mãe e pai foram de carro para o hospital, com o progenitor a conduzir. À entrada na cidade de Viseu ainda apanharam a polícia, que mal viu o estado de Marisa prontamente a mandaram seguir com urgência para a maternidade.

"A polícia ainda nos mandou parar, mas viu-me no estado que em estava e mandou-nos seguir. Eu não estava a gemer, estava a gritar e o polícia disse para nos irmos embora e para ele acelerar", conta Marisa.

Dos três filhos que já teve, Íris foi a bebé que nasceu com mais peso. Também foi a que quis ficar mais tempo dentro da barriga da mãe. A gravidez durou 40 semanas e cinco dias. Foi o presente de ano novo para Marisa e o companheiro, Aladje.

"Não estava à espera dela ser o primeiro bebé do ano. Aquela hora da manhã (7 horas) não estava à espera dela ser a primeira a nascer, mas depois veio o enfermeiro dar-me os parabéns e dizer que ela era o bebé do ano", conclui.