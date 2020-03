Biblioteca Municipal de Viseu vai restaurar e digitalizar o seu Fundo Antigo

Hoje às 17:06 Facebook

A Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva vai restaurar e digitalizar os oito mil volumes do Fundo Antigo, num projeto de valorização do acervo com documentos entre o século ​​​​​​​XV e XIX, anunciou, esta segunda-feira, 2 de março, a Câmara de Viseu.

O projeto, que se deverá estender ao longo dos anos numa operação "delicada e paciente", pretende valorizar o Fundo Antigo da biblioteca, que conta com documentos com mais de 400 anos, disse o vereador da Cultura do município, Jorge Sobrado.

