Bruxelas "estaciona" três dias em Viseu

Projeto "Parlamento Europeu à sua porta" chega este sábado à cidade de Viriato.

Viseu é a segunda cidade a acolher a ação "Parlamento Europeu à sua porta", uma iniciativa que vai passar por sete localidades do país. O projeto do Parlamento Europeu tem como principal objetivo aproximar os cidadãos da Europa, fomentando o contacto e reforçando os laços entre as pessoas e os eurodeputados.

A partir de amanhã e até segunda-feira, o stand do "Parlamento Europeu à sua porta" vai estar "estacionado" no Rossio, em frente à Câmara de Viseu, a praça mais emblemática da cidade de Viriato. O espaço está aberto a todos aqueles que pretendam conhecer melhor o trabalho desenvolvido pelo Parlamento, liderado por Roberta Metsola, e onde têm assento 705 deputados.

Durante três dias vão realizar-se diversas atividades e conversas sobre a Europa para mostrar como Bruxelas toma decisões que fazem a diferença no dia a dia dos cidadãos dos diversos estados membro.

Depois de Viseu e de Vila Real, o "Parlamento Europeu à sua porta" vai passar em maio por Coimbra (9 a 11) e Évora (27 a 29). No mês seguinte vai estar em Braga (3 a 5), no Porto (9 a 11) e em Portimão (17 a 19).

Agenda

Sábado

O primeiro dia é dedicado aos projetos apoiados por fundos comunitários. Decorrerá ainda um workshop de escrita criativa.

PUB

Domingo

Os eurodeputados participarão num debate. Está agendada também uma conversa sobre o espírito europeu

Segunda-feira

Realizam-se conversas sobre os jovens e o futuro da Europa, fundos europeus e o programa Erasmus