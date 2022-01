Cabeça de lista do PSD por Viseu infetado com covid-19 

Hugo Carvalho, cabeça de lista do PSD pelo círculo eleitoral de Viseu, está infetado com covid-19 e a partir desta quarta-feira abandona, fisicamente, as ações de campanha para as legislativas do próximo domingo.

O social-democrata descobriu esta quarta-feira que estava com infetado com o vírus SARS-CoV-2 após ter feito um teste rápido, que deu positivo e resultado foi confirmado com um teste de antigénio.

"No âmbito da situação pandémica que vivemos, Hugo Carvalho tem realizado, diariamente, desde o início do período de campanha, autotestes regulares, uma das várias medidas de prevenção que a campanha tem adotado", explica a candidatura laranja em comunicado, salientando que esta quarta-feira o atual deputado "realizou o seu controlo com autoteste e acusou positivo à infeção por SARS-CoV-2, tendo o cabeça de lista do PSD ido fazer, de imediato, um teste antigénio que comprovou o resultado positivo".

"Toda a restante estrutura de campanha do PSD, no círculo eleitoral, teve também imediatamente instruções para que todas as pessoas realizassem teste", pode ler-se no comunicado-«.

Seguindo as normas da Direção-Geral de Saúde, Hugo Carvalho vai agora cumprir o período de isolamento, mas não vai deixar de fazer campanha.

"Numa situação a que temos aprendido a adaptar-nos nos últimos dois anos, a partir de hoje participará por videoconferência nas ações de campanha já previstas ou que se venham a realizar à distância", referem os sociais-democratas.

Hugo Carvalho votou no passado domingo para as eleições legislativas, aproveitando o voto antecipado e em mobilidade.