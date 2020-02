Câmara de Viseu apanhada de surpresa com mudanças no Teatro Viriato

Sandra Ferreira Hoje às 22:36 Facebook

A partir do próximo dia 1 de março, Patrícia Portela, autora de várias obras literárias e criadora de espetáculos, assume a direção do Teatro Viriato, sucedendo a Paula Garcia, que ocupava o lugar desde finais de 2016.

A Câmara de Viseu, dona do edifício e principal financiadora da atividade com 380 mil euros até 2021, diz que soube pelas notícias.

A Direção do Centro de Artes do Espetáculo de Viseu - Associação Cultural e Pedagógica (CAEV), responsável pela gestão e programação do Teatro Viriato, em comunicado, considerou que "a escolha de Patrícia Portela e o seu profundo conhecimento do Teatro Viriato permitirá garantir a continuidade do mesmo".

A Câmara de Viseu não tardou a reagir, considerando que as decisões do CAEV [demissão de Paula Garcia e nomeação da sucessora] foram " destituídas de uma auscultação e articulação prévias" com o principal parceiro do projeto Teatro Viriato e que " constituem um profundo desrespeito institucional e uma quebra dos mais elementares princípios éticos da confiança e parceria", lê-se no comunicado.

"Decisões unilaterais como estas ferem as condições de relacionamento institucional de futuro e representam um voltar de costas à comunidade local", lê-se na mesma nota.

O Município de Viseu diz ainda "estranhar e lamentar que a atual diretora não tenha concluído o seu mandato até ao fim, nos termos do projeto candidatado a financiamento do Ministério da Cultura".

No comunicado do CAEV, é referido que a Paula Garcia deixa de ser diretora do Teatro Viriato, mas mantém-se como presidente do Centro de Artes do Espetáculo de Viseu.