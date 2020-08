Câmara de Viseu aprova financiamento do Viseu Arena

Hoje às 17:10 Facebook

A Câmara de Viseu aprovou, esta quinta-feira, dia 6 de agosto, o financiamento do Viseu Arena, que representa um investimento total de 6,4 milhões de euros e vai permitir à cidade ter a maior sala de espetáculos e recinto multiusos do Centro do país.

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, assegura que se trata de um "projeto estruturante para o «cluster» da cultura de Viseu", e lamenta que os vereadores da oposição tenham votado contra.

O financiamento vai ser feito através do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas e a decisão - tomada após seis anos de trabalho - vai permitir a viabilização do contrato de adjudicação da obra. O projeto representa um investimento total de 6,4 milhões de euros (IVA incluído), com um prazo de execução estimado de 300 dias e financiamento a 20 anos, com taxas de juro bonificadas.

