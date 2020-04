Câmara de Viseu recusa-se a definir prioridades nos testes à Covid-19 

Sandra Ferreira Hoje às 21:27 Facebook

Numa carta enviada à Ministra da Saúde, o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, recusa-se a definir prioridades de testes à Covid-19 nos lares do concelho que lidera. "Tal definição deveria partir das autoridades de saúde locais e regionais", justifica o autarca.

Almeida Henriques estranha que o Instituto da Segurança Social, que tutela a atividade dos lares, tenha solicitado dados de caracterização dos mesmos à Câmara de Viseu.

"Será grave se os seus responsáveis não tiverem ainda dessa informação. Mais grave se torna colocar nos presidentes de Câmara o ónus de definir prioridades de testes à Covid-19 nos lares do seu concelho, quando tal definição deveria partir das autoridades de saúde locais e regionais", frisou.

"Não está em causa a comparticipação municipal nos mesmos, importando apenas esclarecer a motivação, os objetivos a atingir, os critérios na priorização dos mesmos e uma uniformidade no modelo do seu financiamento", argumenta o autarca, que apela a uma "coordenação estreita entre os Ministérios da Saúde e da Segurança Social, tendo em vista uma coordenação eficiente e eficaz no plano - essencial - de incrementação dos testes".

Almeida Henriques, que é também o responsável máximo pela Comissão de Proteção Civil do concelho, à semelhança de outros autarcas, considera "completamente desprovida de bom senso" a decisão do Ministério da Saúde de proibir a disponibilização de dados locais da pandemia aos Municípios "Incompreensível no plano da gestão, inaceitável, de um ponto de vista político e institucional", escreve.

E deixa três perguntas: "Como posso exercer, em conjunto com os meus pares, um bom trabalho se nos é sonegada informação? Como se pode estar no combate no terreno (antecipando necessidades, planeando recursos, concertando posições) sem conhecer, a cada passo, a realidade que combatemos? Se esta Comissão Municipal tem que atuar com celeridade, como o poderá fazer com os dados desfasados da realidade 24 horas ou mais?", questiona.