Câmara de Viseu vai entregar refeições a quem estiver em isolamento obrigatório

A Câmara de Viseu vai contratualizar refeições para serem distribuídas ao domicílio de quem estiver em isolamento obrigatório ou a famílias carenciadas. Até ao final do mês de a iniciativa, vai estar em vigor até final de maio, podendo as refeições ser pedidas através da Linha de Emergência Social "Viseu Ajuda".

Esta é uma das 24 medidas de um pacote preparado pelo Município, destinado a apoiar famílias, empresas e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) durante a pandemia de Covid-19.

As rendas dos fogos municipais, onde vivem 451 famílias, num total de mil pessoas, vão ser suspensas até ao fim do mês de maio. No entanto, o valor que não for pago terá de ser depois liquidado durante 18 meses e sem penalizações.

Quem estiver a auferir 66% do vencimento vai ter 35% de desconto na fatura da água, até que a situação se altere e pode andar, gratuitamente, nos autocarros MUV -Mobilidade Urbana de Viseu até ao final de maio.

Os comércios e serviços encerrados ficam isentos do pagamento de água e saneamento, faturados até ao final de maio. Para o mesmo período, as restantes microempresas podem pagar as faturas durante 12 meses , sem juros.

Terão ainda isenção de derrama às micro e PME no próximo exercício económico.

As IPSS também terão água e saneamentos gratuitos até maio e todos os projetos financiados pela Câmara vão ser reprogramadas.

O pacote com as 24 medidas vai ser aprovado na próxima reunião do Executivo Camarário, agendada para 2 de abril.