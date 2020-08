Caminho do Interior de Santiago em debate no Museu Grão Vasco

Hoje às 15:56 Facebook

O Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, vai receber na próxima quinta-feira, dia 27 de agosto, o colóquio "Caminho Português Interior de Santiago: Novos Olhares", promovido pelo Instituto Politécnico (IPV).

A iniciativa arranca às 18 horas e 30 e tem entrada gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória. O evento vai ser antecedido, às 17 horas e 30, com a realização de uma visita à exposição "A Natureza está no Interior", patente no Museu Grão Vasco.

O colóquio vai contar com a intervenção de João Nunes, docente da Escola Superior de Educação de Viseu, que vai falar sobre o tema "O Caminho Português do Interior no passado: aspetos históricos e religiosos dos peregrinos e itinerários de peregrinação".

