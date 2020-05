Campanha online do Banco Alimentar de Viseu arranca esta quinta-feira

Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar de Viseu arranca esta quinta-feira, dia 21, e decorre até 31 de maio. Uma iniciativa diferente, sem voluntários nos supermercados, mas que conta com o mesmo empenho.

"O risco de grandes aglomerações e as limitações estabelecidas pelas grandes e pequenas superfícies comerciais impedem que [a campanha] decorra nos moldes habituais. Assim, a iniciativa desloca-se essencialmente para a internet, de forma mais prolongada, onde será possível doar alimentos ou fazer um donativo", esclarece Fátima Ribeiro, presidente do Banco Alimentar de Viseu.

No site da iniciativa Alimente esta Ideia poderá ser feita a compra online de produtos. Para isso, basta selecionar os alimentos que pretende doar e escolher o Banco Alimentar de Viseu, para que o contributo seja depois entregue às instituições do distrito. Vai poder ainda fazer donativos em dinheiro, no site da Rede de Emergência Alimentar. Esta possibilidade permite que sejam adquiridos alimentos em falta e que não estão disponíveis para doação no site, como azeite, leguminosas, entre outros.

Leia mais em Jornal do Centro