Candidato do PS a Viseu "começou a estabilizar"

O estado clínico do candidato socialista à Câmara de Viseu, internado desde domingo com um problema cardiovascular, "começou a estabilizar".

De acordo com fonte da candidatura de João Azevedo, a situação clínica de João Azevedo, candidato do Partido Socialista à Autarquia de Viseu, "continua a inspirar cuidados, pelo que se mantém nos Cuidados Intensivos Cardíacos" do Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV), onde está internado desde domingo.

"Terá de realizar mais exames, mas há sinais de estabilização", adiantou ao JN a mesma fonte, que na quarta-feira tinha dado conta de um "quadro clínico de choque" causado por uma "cardiopatia grave".

João Azevedo, de 46 anos, é, atualmente, deputado da Assembleia da República, e foi o primeiro a assumir a candidatura à Câmara Municipal de Viseu, pelo PS, depois de ter sido presidente no concelho vizinho de Mangualde, desde 2009, de onde saiu para o Parlamento.

Entre 1997 e 2019, João Azevedo - que é formado em Educação Física e pós-graduado em Administração e Planificação da Educação - desempenhou funções como a de adjunto do governador civil de Viseu e de assessor do grupo parlamentar do PS e do secretário de Estado da Administração Marítima e Portuária.