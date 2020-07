Cavalhadas de Teivas fazem vestido com 8 metros de altura para entrar no Guinness

Hoje às 17:05 Facebook

As Cavalhadas de Teivas, evento viseense, querem entrar no livro dos recordes do Guinness. A ideia da organização passa por construir um vestido com oito metros de altura.

Alexandra Sá, presidente da Associação Cultural, Recreativa e Social de Teivas, revela que o modelo vai ser um vestido inspirado na Dança da Morgadinha, o ex-libris do tradicional desfile que acompanha as Cavalhadas e que este ano, por causa da pandemia, não saiu à rua.

"Surgiu a ideia de fazermos este vestido com um tamanho considerável, de forma a podermos a bater o recorde que está em 7,3 metros e foi alcançado em 2016, na Áustria", explica.

