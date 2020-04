Cavalhadas de Vildemoinhos passam a ser uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular

Nuno Barbosa Hoje às 16:59 Facebook

Cortejo viseense data de 1652 e é uma homenagem a S. João

As Cavalhadas de Vildemoinhos ganharam a distinção de Maravilhas da Cultura Popular na categoria Rituais e Costumes. A tradição secular marca o calendário festivo da cidade de Viseu no mês de junho e é uma forma do povo homenagear S. João.

Desde 1652, o povo Trambelo sai à rua em cortejo encabeçado pelos cavaleiros, mordomos e moleiros vestidos a rigor, seguidos pelo povo ao toque de tambores e carroças enfeitadas. Este cortejo percorre as ruas de Viseu, estando a organização entregue à localidade de Vildemoinhos

Para o presidente da Direção das Cavalhadas de Vildemoinhos, Acácio Braguez, esta nomeação é "um orgulho para as Cavalhadas, para todos os Trambelos e para a cidade de Viseu, ter 368 anos de história e tradição, nomeado e valorizado pela Comissão Científica das 7 Maravilhas da Cultura Popular."

"Num ano de grandes incertezas, esta é mais uma força e esperança que valoriza todo o empenho e dedicação da Direção das Cavalhadas, da comunidade trambela e de todos os parceiros singulares e coletivos que tudo fazem, para o sucesso das Cavalhadas de Vildemoinhos", finaliza o responsável.