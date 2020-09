Centro histórico de Viseu agora sem carros de quinta a sábado

Hoje às 17:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A iniciativa "Verão no Centro Histórico? É sem carros!", dinamizada pelo município de Leiria, tem novos horários. A partir deste domingo, dia 6 de setembro, e até ao feriado municipal, dia 21 de setembro, a interdição do trânsito automóvel acontece apenas de quinta-feira a sábado, entre as 6 horas e as duas da manhã já de domingo.

A medida do município arrancou a 3 de julho e foi tomada com o objetivo de promover o conforto e segurança dos que vivem e visitam o centro histórico da cidade.

"O encerramento visa desincentivar o uso do automóvel do casco velho, à semelhança do que já foi feito em anos anteriores, promovendo um Centro Histórico com qualidade de vida e usufruto por todos, amigo do ambiente, ao oferecer uma circulação segura e confortável para os que lá residem ou visitam, em consequência do fecho de praças e ruas", explicou o município quando anunciou a iniciativa.

Leia mais em Jornal do Centro