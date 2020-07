Centro histórico de Viseu temporariamente sem carros durante a semana

Hoje às 16:30 Facebook

O centro histórico de Viseu vai deixar de ter carros ao final da tarde e à noite durante a semana, a partir desta terça-feira, dia 21 de julho. Com a realização do evento Cubo Mágico, a circulação de trânsito vai passar a estar interdita ao longo dos dias da semana, entre as 16 e as 2 horas.

A medida entrou em vigor no passado dia 3 de julho. Antes, a interdição estava limitada aos fins de semana. A decisão vai ser revertida a 22 de setembro, depois do fim do Cubo Mágico. Entre esta data e o dia 30, o trânsito vai estar​​​​ interdito entre as 16 e as 2 horas de sexta-feira e sábado e das 16 às 24 horas de domingo.

