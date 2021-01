Centro Hospitalar Tondela-Viseu atingiu o limite

JN/Agências Hoje às 12:14, atualizado às 13:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Os hospitais da região Centro estão praticamente no limite por causa do combate à pandemia da covid-19, mas a situação mais crítica verifica-se no Centro Hospitalar Tondela-Viseu, em que as taxas de ocupação atingiram os 100%, disse a Administração Regional de Saúde.

Fonte do gabinete de comunicação da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) disse à agência Lusa que foi por isso mesmo que se providenciou um hospital de campanha no Fontelo, em Viseu, para responder à situação. A mesma fonte adiantou que está também a ser preparada a abertura do antigo Hospital Militar de Coimbra, entretanto reclassificado de Centro de Saúde, que tem capacidade para 36 camas, embora "não sejam abertas todas ao mesmo tempo".

Segundo a ARSC, a abertura do Centro de Saúde Militar resulta de uma parceria com o Exército, a Proteção Civil e a Cruz Vermelha Portuguesa.

Às 23.59 horas de domingo, os hospitais da região Centro contabilizavam 1164 internados com covid-19, dos quais 115 em unidades de cuidados intensivos.

De acordo com a ARSC, na mesma data registava-se uma taxa de ocupação de 93% em enfermarias para doentes covid-19 e 89% em unidades de cuidados intensivos.

No domingo, registaram-se na região Centro 24 óbitos em ambiente hospitalar, 118 admissões de novos doentes, uma alta hospitalar em unidade de cuidados intensivos e 24 altas médicas de enfermarias com doentes covid-19.