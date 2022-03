Centro Hospitalar Tondela-Viseu reserva 14 camas para feridos ucranianos 

O Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV) tem disponível mais de uma dezena de camas, em várias especialidades médicas, para acolher doentes ucranianos. Para internamento estão reservadas oito camas para adultos e nos cuidados intensivos duas, tal como em pediatria e nos cuidados neonatais.

"O hospital está solidário com a situação da Ucrânia e com o povo ucraniano. Vamos ajudar naquilo que conseguirmos", afirma Nuno Duarte, presidente do Conselho de Administração do CHTV.

Segundo um comunicado do hospital, o CHTV, em articulação com o Serviço Nacional de Saúde, está também a enviar medicamentos e material médico, como antibióticos, soros, seringas e agulhas, entre outros produtos para a Ucrânia, invadida há 14 dias pela Rússia.