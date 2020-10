Centro hospitalar Tondela-Viseu suspende cirurgias adicionais com internamento

Sandra Ferreira Hoje às 16:56 Facebook

A partir de segunda-feira, o Centro hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) tem suspensas as cirurgias adicionais, exceto aquelas em que o utente não necessitar de pernoitar na unidade hospitalar.

Consideram-se cirurgias adicionais as que os profissionais aceitam fazer fora do horário normal de trabalho, com vista a combater as listas de espera.

Face ao aumento de casos covid-19, "trata uma medida preventiva para garantir camas", assegurou ao JN fonte do CHTV. A medida, que faz parte do plano de contingência, vai ser reavaliada no final da próxima semana.

De acordo com a mesma fonte, as cirurgias programadas, realizadas dentro dos horários normais de trabalho, e as urgentes, não sofrem alterações.

Até sexta-feira estavam internadas no CHTV 13 pessoas com covid-19, duas delas nos Cuidados Intensivos. A capacidade máxima é de 26 camas de enfermaria , mais quatro na Unidade de Cuidados Intensivos, extensíveis a oito.

Desde o início da pandemia, o distrito de Viseu registou 1672 casos covid-19, com 52 mortes.