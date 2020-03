Hoje às 18:39 Facebook

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões solicitou um reforço do policiamento na Ecopista do Dão, que tem sido muito frequentada pelas pessoas, apesar do estado de emergência e da quarentena que foram decretados.

Um dos dias com mais afluência foi, precisamente, o último domingo, 22 de março. Fonte da CIM diz que já foi pedido um reforço do patrulhamento no sentido de fiscalizar o uso da ecopista.

