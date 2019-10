Cinco cães recém-nascidos deixados em caixote do lixo, só um sobreviveu

Hoje às 19:38 Facebook

Cinco cães recém-nascidos foram deixados dentro de um caixote do lixo, em Viseu, quatro dos quais já estavam mortos quando foram encontrados. A GNR deteve, na sexta-feira, um homem de 26 anos pela prática de crime de maus tratos a animais de companhia.

O suspeito foi identificado na sexta-feira pelo Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Viseu, e, "na sequência de diligências", foi constituído arguido. O caso foi remetido ao Tribunal Judicial de Lamego.

"Na sequência de uma denúncia no dia 2 de outubro [quarta-feira], os militares detetaram uma situação de maus tratos a animais de companhia, onde cinco cachorros, recém-nascidos, se encontravam no interior de um caixote do lixo, sendo que quatro já se encontravam sem vida, tendo sobrevivido apenas um, o qual foi encaminhado para uma clínica veterinária para tratamento, com vista à sua recuperação", pode ler-se no comunicado da GNR, cuja operação teve a colaboração do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais, da estrutura SEPNA de Viseu.