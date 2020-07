"Cinema na Cidade" começa esta semana em Viseu

Hoje às 18:20 Facebook

O Cine Clube de Viseu começa esta segunda-feira, dia 27 de julho, uma semana de cinema ao ar livre, em três espaços da cidade, e também promove oficinas pedagógicas e cine concertos, estes pela internet.

A partir desta segunda-feira, é possível assistir a oficinas pedagógicas e cine concertos com transmissão online no YouTube do Cine Clube de Viseu. As oficinas "Riscar para aparecer" e "Diário cinéfilo" já estão disponíveis.

Os filmes de Joris Ivens e Walter Ruttmann, musicados por José Pedro Pinto e Gonçalo Alegre, podem ser vistos a partir desta segunda-feira e até domingo, dia 2 de agosto.

