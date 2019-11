Condutor de mota sem carta atropela agente da PSP de Viseu

Sandra Ferreira Hoje às 17:33 Facebook

Um rapaz de 17 anos, que conduzia um motociclo sem habilitação legal, foi detido pela PSP de Viseu, depois de ter atropelado um agente e ter tentado várias fugas, incluindo da esquadra.

No âmbito de uma ação de fiscalização, o jovem foi abordado por agentes, no cruzamento da rua Chantre com a rua da Prebenda, no centro da cidade de Viseu. Colocou-se em fuga e "atropelou um dos agentes, que teve de receber tratamento hospitalar", adianta a PSP.

Ao atropelar o agente da autoridade, o rapaz também caiu com o motociclo, mas mesmo assim tentou fugir de novo, acabando detido por outros elementos que se encontravam no local.

Já no interior da esquadra de Trânsito, o indivíduo tentou nova fuga, desta vez a pé e sem sucesso.