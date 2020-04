Coro Mozart cria mensagem de esperança

Hoje às 17:48 Facebook

O Coro Mozart, um grupo de jovens coralistas de Viseu, parou os ensaios presenciais, mas continua a trabalhar em grupos pequenos em casa de cada um. Este fim de semana, o coro publicou um medley nas redes sociais, com o objetivo de transmitir uma mensagem de esperança.

O maestro Dionísio Vila Maior explica que a "surpresa" foi preparada pelos próprios coralistas para demonstrar que continuam a trabalhar, mas também com um "objetivo didático". "Era necessário atingir o público mais jovem e também as pessoas mais distraídas, face a esta situação e à obrigatoriedade de ficar em casa. Esta vertente didática, aliada a uma dimensão musical e estética, está sempre conivente com os objetivos do Mozart e dos jovens", explica o maestro.

