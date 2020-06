Cortejo das Cavalhadas de Vildemoinhos será virtual

JN Hoje às 00:21 Facebook

O cortejo das Cavalhadas de Vildemoinhos terá, este ano, um figurino bem diferente. Face à pandemia que vivemos, a edição número 368 será virtual e transmitida via Facebook ao contrário do que sucede habitualmente com as pessoas a colorirem as ruas de Viseu para assistirem ao vivo à Promessa a São João Batista.

Apesar da mudança, a cerimónia não perderá o seu encanto, ainda mais num ano em que as Cavalhadas estão nomeadas para as 7 Maravilhas da Cultura Popular, na Categoria de Costumes e Rituais. No cortejo rumo à Capela de S. João da Carreira, não faltarão os cavalos, o Alferes, os Mordomos e o Moleiro, hasteando as suas bandeiras e cumprindo a emocional promessa.

Uma emissão única e histórica, que contará com um painel de comentadores em direto do cortejo, para narrar a história e a tradição das Cavalhadas.

A título de curiosidade, o cortejo das Cavalhadas baseia-se na promessa feita a São João, em 1652, depois de uma dura disputa de água do Rio Pavia, que o povo de Vildemoinhos venceu. Nessa ocasião, prometeu-se a São João ir todos os anos à Capela de São João da Carreira dar três voltas como forma de agradecimento da intervenção divina. E desta feita, num período de exceção, o ritual será cumprido e mostrado ao Mundo.

