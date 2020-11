Covid-19: dois infetados na Associação de Paralisia Cerebral de Viseu levam à suspensão de visitas

Hoje às 16:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação de Paralisia Cerebral de Viseu (APCV) confirmou a existência de dois casos de infeção por covid-19 na instituição. A APCV anunciou ainda a suspensão das visitas aos utentes do lar de Viseu, por tempo indeterminado.

Tratam-se de um funcionário do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) e de um utente do lar residencial de Viseu. O presidente da associação, Armando Torrinha, explica que o trabalhador teve contacto com uma outra pessoa, tendo a infeção passado depois para o utente.

"Tivemos a confirmação ontem (terça-feira, dia 10). Acionámos todos os procedimentos necessários para que pudéssemos minorar a situação e tomar as medidas devidas para ultrapassar esta situação", afirma.

Leia mais em Jornal do Centro