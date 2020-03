Covid-19 encerra aeródromo de Viseu 

Sandra Ferreira Hoje às 12:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara municipal de Viseu anunciou esta terça-feira que o aeródromo municipal está encerrado ao tráfego aéreo, ​​​​​exceto voos de emergência médica, voos de proteção civil , voos militares ou de Estado e os voos da linha regional Bragança-Portimão. A medida tem efeitos imediatos e estará em permanente reavaliação.

De acordo com o Município poderão ainda ser autorizadas outras operações aéreas "com e de interesse relevante", como por exemplo voos de treino e qualificação das tripulações dos aviões anfíbios, de preparação para a época de incêndios. "Trata-se de voos realizados sem qualquer contacto físico com os serviços do aeródromo", lê-se numa nota da Câmara Municipal.

Poderão ainda ser autorizados voos da aeronave estacionada no aeródromo, "com a missão de calibração das ajudas rádio à navegação do sistema nacional de navegação aérea a cargo da NAV Portugal".