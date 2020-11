Hoje às 16:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Há, pelo menos, 29 utentes e funcionários infetados com a covid-19 no Hospital de Viseu, que continua a confirmar a existência de dois surtos.

Segundo informações do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), seis utentes e outros seis profissionais do Serviço de Ortopedia testaram positivo. O mesmo aconteceu com oito médicos e enfermeiros da valência de Gastroenterologia.

Leia mais em Jornal do Centro