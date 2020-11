Covid-19: Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato e de Tondela com casos positivos

Hoje às 16:24 Facebook

O novo coronavírus atingiu duas corporações de bombeiros voluntários da região de Viseu. Na corporação de Cabanas de Viriato, no concelho de Carregal do Sal, há três pessoas que testaram positivo à covid-19: dois bombeiros e a funcionária da limpeza da corporação. Em Tondela, também nos Bombeiros Voluntários, há um caso positivo.

Fernando Campos, comandante dos voluntários de Cabanas de Viriato, adianta: "Tivemos um elemento que testou positivo que tinha dormido na corporação no dia anterior. O resultado surgiu posteriormente ao seu serviço. Por precaução andamos com a cassete atrás e mandámos fazer o teste às pessoas com quem ele dormiu na mesma camarata. Das três pessoas que estiveram com ele nessa noite, um deles testou positivo na sexta-feira de manhã [6 de novembro]. Entendemos por bem mandar fazer o teste no sábado [7 de novembro] a todos os assalariados da corporação. De todos os 14 que foram fazer o teste, houve um que deu positivo: a funcionária da limpeza".

