Crianças vítimas de maus tratos perdem centro de acolhimento em Viseu

As 17 crianças que até agora viviam no Centro de Acolhimento Temporário da Misericórdia de Viseu começaram esta segunda-feira a ser transferidas para outras instituições sociais do distrito e para famílias de acolhimento. A instituição fechou resposta social alegando um prejuízo de 700 mil euros.

Os menores que estavam à guarda da Santa Casa deixam aquele que foi o seu lar nos últimos tempos. Aquela valência vai encerrar portas, atirando para o desemprego 18 pessoas.

Os bebés, com menos de um ano, vão ser entregues às três famílias de acolhimento existentes em Viseu. Já os restantes menores, até aos sete anos, serão repartidos por três centros de acolhimento, os lares de Santa Teresinha e de Santo António, na cidade viseense, e o CAT da Misericórdia de Lamego. O processo de retirada das crianças será concluído até esta quarta-feira, apurou o JN.