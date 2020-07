CVR Dão lança campanha de apoio à restauração e aos vinhos da região

Hoje às 16:36 Facebook

A Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR), com sede em Viseu, lançou a campanha "Portugueses Dão a Volta", que tem como objetivo incentivar os portugueses a apoiarem a restauração e os vinhos da região, em período de desconfinamento.

Direcionada para o mercado nacional, a campanha "Portugueses Dão a Volta" resulta da readaptação do plano de promoção dos vinhos do Dão idealizado para este ano, impulsionada pela pandemia da covid-19. "Fizemos um trocadilho com a nossa denominação de origem, que é Dão", explica o presidente da CVR Dão, Arlindo Cunha, acrescentando que o vinho do Dão vai ajudar "a ganhar ânimo para esse regresso à normalidade".

De acordo com o responsável, os últimos meses têm sido "muito difíceis para os produtores de vinho, sobretudo para os produtores engarrafadores (vinhos de quinta), que vendiam no canal horeca", que abrange hotéis, restaurantes e cafés. "Esse canal ficou completamente parado durante dois meses e agora está a recuperar muito devagarinho", assegura Arlindo Cunha.

