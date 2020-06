Deixou mulher quase morta com golpes de foice para lhe roubar telemóvel

Hoje às 18:15 Facebook

A 15 de outubro de 2019, um vizinho de Maria Adelaide Ferreira pegou numa foice e deixou o corpo da mulher completamente cravado de golpes para lhe roubar um telemóvel no valor de 350 euros. O julgamento começou esta quarta-feira, dia 24 de junho, no Tribunal de Viseu, com a audição das testemunhas.

"Obama", como é conhecido o arguido de 23 anos, que está em prisão preventiva, está acusado de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e outro de roubo agravado.

Na noite em questão, cerca das 20 horas e 30, o jovem dirigiu-se a casa da sua vizinha com uma foice (objeto agrícola cortante) que a acusação descreve ter cerca de um metro e 17 centímetros de cumprimento e uma lâmina metálica de 25 centímetros. Lá chegado, bateu à porta, mas a dona da casa, através de uma pequena janela mesmo ao lado, disse-lhe que à noite não abria a porta a ninguém.

