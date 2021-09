Despiste mata homem de 80 anos em Viseu

José Ricardo Ferreira Hoje às 12:46 Facebook

Um homem, com cerca de 80 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, depois de se ter despistado na Estrada Nacional 16, em Vendas de Travanca, no concelho de Viseu.

O homem seguia sozinho na viatura quando o acidente ocorreu.

"Foi na EN16 que ele se terá despistado e terá batido num muro em pedra. À chegada do meio de socorro, encontrava-se inconsciente e em paragem cardiorrespiratória. O óbito foi declarado no local pela médica da VMER", explicou ao JN o comandante dos Bombeiros Voluntários de Viseu, Rui Leitão.

Para já as autoridades desconhecem o que terá causado o despiste, no entanto a GNR, que esteve no local a efetuar perícias, já está a investigar. O acidente ocorreu às 10.38 horas.

Foram mobilizados 22 operacionais dos bombeiros de Viseu, GNR e INEM, com o apoio de doze viaturas.