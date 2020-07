Diocese de Viseu lança o seu primeiro vinho

Hoje às 17:56 Facebook

A Diocese de Viseu lançou esta semana o primeiro vinho: o Quinta de Carvalhiços Branco 2019. Trata-se do produto das uvas que foram colhidas de uma vinha com 14 hectares localizada em São Miguel de Outeiro, no concelho de Tondela.

O presidente da Fundação São José, Paulo Machado, responsável pelo vinho, revela que vão ser lançados no mercado mais dois vinhos brancos.

O dirigente diz que esta é uma iniciativa inédita e também "o culminar de um projeto iniciado há uns anos e que agora está disponível para as pessoas". "O tinto ainda não está pronto. Temos dois brancos: um encruzado e outro monocasta. Temos seis mil garrafas de cada. Começámos devagarinho, mas não vinificámos tudo. No ano passado, vendemos grande parte das uvas e só vinificámos uma parte pequena", refere.

