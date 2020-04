Diretor do  Agrupamento dos Centros de Saúde Dão Lafões contraiu Covid-19

Sandra Ferreira Hoje às 17:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Cabrita Grade, o diretor executivo do Agrupamento dos Centros de Saúde Dão Lafões, testou positivo para o novo coronavírus , encontrando-se internado na sala COVID-19 do Centro Hospitalar Tondela-Viseu.

Segundo o JN conseguiu apurar, o dirigente deu entrada no hospital ontem, terça-feira, com sintomas, encontrando-se estável. O médico, de 65 anos, estava na linha da frente no combate à pandemia na região de Viseu.

O ACES Dão Lafões, além de três centros de saúde do concelho de Viseu , integra os centros de saúde de Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas , Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão ; S. Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Vouzela e ainda Aguiar da Beira, no distrito da Guarda.