Ecopontos florestais de Viseu receberam 770 toneladas

Bodiosa, Barreiros Cepões e Côta foram as primeiras freguesias a recolher resíduos. Quarto equipamento em Calde deverá estar a funcionai ainda este ano.

Ramos de árvores, restos de plantas, arbustos, paletes ou toros das couves. São variados os resíduos depositados no ecoponto florestal de Bodiosa, em Viseu, o primeiro a abrir portas no país. Do espaço, inaugurado em julho de 2019, já foram retiradas do equipamento 600 toneladas de detritos florestais. O ecoponto já encheu por três vezes e é dos três existentes em Viseu o mais procurado.

Gonçalo Costa, funcionário de uma empresa de jardinagem, usa-o várias vezes. Nesta altura das podas mais do que uma vez por dia. "Agora, como não se pode queimar dá jeito para depositarmos os resíduos", explicou ao JN.

Até à abertura do espaço a empresa onde trabalha descarregava tudo num terreno. "Todos ganham com isto", defende, lembrando que agora "as pessoas que têm a mania de fazer fogueiras já não têm a desculpa de não ter onde por as coisas".

Para além dos habitantes de Bodiosa, também os moradores de freguesias vizinhas recorrem ao ecoponto. A elevada procura surpreendeu o presidente da Junta local. "Até supera as expectativas que tínhamos inicialmente. Já conseguimos que fosse despejado por três vezes, o que leva a crer que as pessoas aderiram muito bem", refere Rui Ferreira.

Com porta aberta, qualquer pessoa pode usar o espaço. O autarca só lamenta a falta de civismo de muitos utilizadores que transformam o ecoponto num depósito de lixo.

Novo ecoponto

PUB

Tal como o ecoponto florestal de Bodiosa, o de Barreiros Cepões também entrou em funcionamento no verão de 2019. De lá já foram retiradas 170 toneladas de resíduos. O mais recente é o de Côta, que abriu no último verão e ainda não foi despejado. Calde também vai ter um equipamento do género. O presidente da Junta, José Fernandes, acredita que a estrutura deve estar pronta até ao final deste ano.

"Somos uma das maiores freguesias do concelho em termos de área e temos uma grande área florestal", sublinha, acrescentando que o ecoponto vai ajudar a sensibilizar as pessoas para a questão ambiental.

As 770 toneladas de resíduos retiradas dos ecopontos florestais de Viseu já permitiram alimentar a central de biomassa do concelho durante três dias.

Permissão de queimas

O município de Viseu não esconde a vontade em aumentar o número de ecopontos florestais. A autarquia acredita que "poderá haver uma redução do uso do fogo na queima de sobrantes com o aumento da rede", ainda que reconheça, que "até que isso seja o suficiente para substituir em pleno o volume de queimas que se realizam há ainda um caminho a percorrer".