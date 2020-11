Empresa de Viseu angaria fundos para testar novo tratamento para a covid-19

Hoje às 16:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma empresa de Viseu quer testar a utilidade de um medicamento já existente, a niclosamida, no tratamento da covid-19, e tem já em curso uma investigação em parceria com a Universidade de British Columbia, no Canadá. Para já, está a tentar angariar 200 mil euros através de uma campanha da GoFundMe

Bruno Fonseca, membro da equipa de investigadores da empresa PrimerGen, explica que "a niclosamida é um medicamento antigo, desenvolvido no final da década de 1950 pela multinacional alemã Bayer AG", com outras finalidades.

A niclosamida é um antiparasitário utilizado no tratamento de infeções intestinais causadas pelo parasita ténia (bicha solitária). É considerado eficaz, seguro e de baixo custo e consta da Lista de Medicamentos Essenciais da Organização Mundial de Saúde.

Leia mais em Jornal do Centro