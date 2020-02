Escola da Ribeira de Viseu vai ter obras superiores a um milhão de euros

Sandra Ferreira Hoje às 16:58 Facebook

Uma nova rede de aquecimento, requalificação das instalações sanitárias uma sala de refeições, uma biblioteca e um alpendre são algumas das obras que a Câmara Municipal de Viseu vai fazer na Escola Básica (EB) da Ribeira , situada na cidade.

O executivo da Câmara Municipal aprovou, esta quinta-feira, na reunião de Câmara, a proposta de lançamento de concurso público para as obras avaliadas em 1,2 milhões de euros, com um prazo de execução de 224 dias.

Do projeto constam ainda a pintura geral interior do edifício, arranjos exteriores e a construção de um alpendre e de um parque infantil, as requalificações das redes elétrica e de telecomunicações, execução da rede de gás natural, de uma nova rede de aquecimento e instalação de unidade de produção para autoconsumo.

No início do mês passado, o presidente da Federação Regional das Associações de Pais (FRAP) de Viseu, veio denunciar que este estabelecimento e ensino só tem água quente na cozinha, onde está instalado um esquentador.

A autarquia recorda que a EB da Ribeira está a ser alvo de obras desde 2004 e que, no total, terá um investimento de 1,6 milhões de euros.

"O avançado estado de degradação em que se encontrava o estabelecimento de ensino levou-nos a optar por uma intervenção faseada, que entra agora na derradeira etapa", explicou o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques.