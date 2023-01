Escola de milhões mete água e não tem aquecimento

As obras de requalificação da Escola Secundária Emídio Navarro, em Viseu, custaram mais de 10 milhões de euros, mas 12 anos após da intervenção o estabelecimento de ensino continua com problemas. A manutenção não é feita pela empresa pública Parque Escolar há quatro meses e com isso as situações pioraram.

O aquecimento não funciona em todo o edifício. Há blocos, como o dos serviços administrativos e o da biblioteca sem calor. "O aquecimento só funciona de forma parcial. O equipamento não está a responder e temos blocos que não estão aquecidos. Nesses sítios tem que ser com aquecedores, o problema é que se ligamos aquecedores a mais o quadro elétrico não aguenta e vai abaixo", adianta José Rosa, diretor da Secundária Emídio Navarro.

Os problemas não se ficam por aqui. As janelas de madeira, viradas para o interior da escola, que não foram trocadas há mais de uma década deixam entrar ar e chuva. As que estão viradas para a rua, são de alumínio e estão boas.