Escola Superior de Educação de Viseu festeja aniversário com exposição virtual

A Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV) vai comemorar esta quinta-feira, 26 de março, os seus 37 anos de atividade, com uma exposição virtual alusiva à cidade viseense e às suas gentes.

A mostra "Viseu Revisitado" é da autoria do artista plástico Paulo Medeiros e curadoria de José Pereira. Vai poder ser vista no site da escola (www.esev.ipv.pt), a partir de quinta-feira, às 15 horas. Inicialmente, estava previsto que se realizasse na ESEV um colóquio e uma exposição física de Paulo Medeiros, também a propósito da comemoração dos 40 anos do Instituto Politécnico de Viseu (IPV), mas os planos tiveram de ser alterados por causa da situação provocada pelo novo coronavírus.

